V 9 hodin v prostorách školy odstartuje hudební a taneční program a postupně se až do 14 hodin představí třeba Vladimír Gončarov, MC Brass, Frajerky z Galerky, Clarinet Society. „Zajímavý bude i pořad Sonety aneb Shakespeare by se divil, ve kterém budeme vystupovat v kostýmech,“ přiblížila učitelka hry na cembalo Štěpánka Skalická.

V plánu je i promítání pro pamětníky. „Vrátíme se v čase o 50 let zpět. Máme videodokumentaci prvního ročníku, který začal hned po otevření školy. Byla to jedna třída, která byla přidružená k teplickému gymnáziu. Postupně se konzervatoř rozrůstala až do současné podoby,“ doplnila ředitelka.

K narozeninám patří dárek. Konzervatoř ho brzy dostane od svého zřizovatele, kterým je Ústecký kraj. Půjde o velké koncertní křídlo v hodnotě zhruba 5 milionů korun. „ Je to neskutečně krásný dárek, který na škole bude za dalších 50 let,“ svěřila se Boudníková.

Sobotní oslavy vyvrcholí galakoncertem, který začne v DK Teplice v 17 hodin, lístek přijde na 200 korun. Závěrečná party proběhne od 19.30 hodin na terase Krušnohorského divadla, ve 22.22 ukončí akci ohňostroj.

Konzervatoř Teplice je jedinou školou tohoto druhu v kraji, založena byla v roce 1971. Valnou část „hráčské základny“ Severočeské filharmonie Teplice a Severočeského divadla v Ústí nad Labem tvoří právě absolventi teplické konzervatoře. (kos)