Teplická Sportaréna bude hostit finále volejbalového poháru

Český volejbalový pohár mužů se dostává do vrcholné fáze! V neděli se o postup do finále ve Final Four utkají VK Dukla Liberec s VK ČEZ Karlovarsko (15.00) a VK Ostrava s VK Jihostroj České Budějovice (18.00).

VK Ostrava - Jihostroj České Budějovice. | Foto: VK Ostrava/Jaroslav Obsadný