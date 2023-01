Teplická volejbalová VOSA: Míč je kulatý a štěstí vrtkavé

okud by se tipovalo umístění družstev v druhém kola volejbalových turnajů žen teplické VOSy, pak by sázející mnoho nevyhráli. Kdo by předpokládal že tým, který postoupil ze skupiny „B“ v áčku nenajde přemožitele?

Volejbalová VOSA: Jájina z Los Dudos útočí. | Foto: František Šimon

Litvínovské partě Pivo a párek se to podařilo. Návrat ústeckého Lazaretu do áčka se předpokládal, ale pád Lovošek a Sokola Děčín do béčka byl jen chimérou. A přece se stalo. Lovošky, vítězky prvého turnaje získaly stejný počet bodů jako Krušnohorky Teplice, ale poměr uhraných míčů lépe vyzněl pro Krušnohorky. Děčínské Sokolky neměly šťastný den. Herně se trápily. Postavení družstev v béčku bylo předvídatelné. S velkou pochybností se dalo uvažovat o tom, že Los Dudos Teplice a Canonky Kralupy se ve skupině „B“ udrží. Jejich herní projev nestačil na Lazaret Ústí n. L., ZOO Teplice a Rumové pralinky Lovosice. Sestoupivší družstva dostanou příští měsíc možnost si napravit reputaci a vyšplhat se opět nahoru. Tepličané budou plesat. Těšte se na filharmonii a Václava Neckáře Výsledky skupiny „A“: Pivo a párek Litvínov (9), 2. Slavojky Chomutov (7), 3. Krušnohorky Teplice (5 – 187 : 186), 4. Lovošky Lovosice (5 – 181 : 190), 5. Sokol Děčín (4). Skupina B: 1. Lazaret Ústí n. L.(10 – 199 : 149), 2. ZOO Teplice (10 – 197 : 162)), 3. Rumové pralinky Litoměřice (5), 4. Los Dudos Teplice (4), 5. Canonky Kralupy (1). František Šimon