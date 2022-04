Dne 30. 3. jsme vyrazili na schůzku projektu SEMES do Norska. Po dvouhodinovém letu jsme ještě absolvovali 3,5 hodinovou jízdu autobusem, který nás dovezl do hotelu Rodberg, ve kterém jsme byli ubytovaní po celou dobu setkání v Norsku. Celí unavení jsme zalehli do postelí a nemohli se dočkat zítřka.

Následující ráno jsme se dopravili autobusem do Numedal videregaende skole v Nore. Pomocí různých her jsme prolomili ledy a více se poznali. Po představení svých zemí a měst jsme se hned vrhli do laboratoří vyzkoušet si experimenty týkající se vodní energie. Abychom si trochu odpočinuli od fyziky, navštívili jsme kostel ze 12. století. Bylo načase naplnit naše prázdné žaludky. Zavítali jsme do školní kuchyně a společně uvařili tacos. Den jsme zakončili sportovními aktivitami.

V pátek nás čekala návštěva rybí farmy a vodní elektrárny. Zde nám místní instruktor vysvětlil, jak spolu výroba vodní energie a chov ryb souvisejí. Na oběd se k nám přidali český velvyslanec Jeho Excelence JUDr. Jaroslav Knot s projektovou koordinátorkou oblasti Numedal paní Astrid Kristiansen. Následně jsme prezentovali o projektu SEMES, o našich školách, městech a zemích. Večer byl ve stylu her. Sportovní nadšenci se vrhli do volejbalu, badmintonu a stolního tenisu a ti vyčerpaní se ponořili do karetních či deskových her.

Všichni jsme se těšili na sobotní lyžování, ale z důvodu nedostatku sněhu bylo lyžování nahrazeno bowlingem. Během cesty do bowlingového centra jsme se více poznali a objevili rozdíly v naších kulturách. Na oběd jsme vyrazili do pizzerie, kde jsme se dosyta najedli. Tento den se nám podařilo potkat pána, který mluvil slovensky, a paní, která byla Češka. Svět je opravdu malý, že? Večer jsme pro naše norské přátele připravili ochutnávku českých tradičních jídel a zahráli jsme si tichou poštu a městečko Palermo.

Další den jsme navštívili přírodní park Langedrag. Na vlastní oči jsme viděli zdejší faunu a flóru jako např. polární lišky, vlky či losy, a dokonce jsme je mohli krmit. Cestou zpátky do hotelu jsme se stavili u vodní přehrady, kde jsme počítali její úbytek vody a celkovou potenciální energii. Zbytek dne jsme strávili v hotelu zábavnou konverzací a hraním her.

V pondělí jsme společně odjeli do hlavního města Oslo, kde nám norští studenti dělali průvodce. Ukázali nám např. norský parlament, královský palác nebo Opera House. Samozřejmě jsme si během toho odskočili koupit suvenýry. Po několikahodinové procházce bylo načase se rozloučit s našimi novými přáteli, kteří se vrátili zpátky do Rodbergu. Tento týdenní výlet jsme zakončili cestou vlakem na letiště. Naše setkání v Norsku je sice u konce, avšak všichni se již těšíme na brzké shledání, které se koná po Velikonocích u nás v Teplicích. Jsme vděční, že jsme mohli navštívit tuto nádhernou zemi, a doufáme, že budou mít norští studenti stejně krásný zážitek z České republiky jako my z Norska.

Anna Tichá (7.A), Gymnázium Teplice