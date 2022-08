V Jízdárně teplického zámku můžete obdivovat sklo. Probíhá tam totiž výstava s názvem Křišťálové vzpomínky aneb skleněné dárky z cest.

Teplické muzeum láká na výstavy KEEP IN TOUCH a Křišťálové vzpomínky aneb skleněné dárky z cest. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

„Jde o výstavu rytého lázeňského skla, grafických vedut, hutního skla ze Mstišova a vinutých perlí. Součástí vstupenky je kvíz, po jehož vyplnění budete zařazeni do soutěže o katalog Sklo ze Mstišova 1956-64,“ láká Vlasta Tichá z teplického muzea. Ke zlédnutí je v muzeu i výstava KEEP IN TOUCH. "Je to výstava výsledků mezinárodního porcelánového sympozia na téma Mluvící květiny, které letos v porcelánce v Dubí uspořádala Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem," dodal Tichá. Otevřeno je úterý až pátek od 12 do 17 hodin a v sobotu a neděli od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 50 korun, snížené 30 korun. (tx)