Festival byl zahájen v neděli 7. 11. V 15.00 v prostorách Beuronské kaple Gymnázia Teplice vernisáží výstavy Záhadné pouto, kterou uvede jeden z jejích autorů, hebraista a diplomat, Jiří Řehák. Naváže na ni další slavnostní vernisáž, tentokrát výstavy Ilustrované židovské anekdoty Jiřího Šimona, a to v úterý 9. 11. v 17.00 v teplickém muzeu.

Ve středu 10. 11. se s návštěvníky sejdeme v Kinu Květen, kde zhlédneme od 19.00 drama Romana Polanského Žaluji!, oceněné Stříbrným lvem benátského festivalu. Jedním z vrcholů letošního Cimesu bude bezesporu koncert holandské skupiny Amsterdam Klezmer Band, která přijede na Cimes již podruhé, ovšem tentokrát s novým albem Fortuna. Vystoupí v sobotu 13. 11. v Knaku! Jako každý rok nesmí chybět ochutnávka Izraelské kuchyně, ve které se letos pražský šéfkuchař Noam Darom zaměří na současné gastronomické trendy v Izraeli. Seznámí nás s nimi v neděli 14. 11. v restauraci U Kozičky.

Třetí a poslední festivalový týden zahájí beseda o Historii židovské kopané v Československu s Lubomírem Králem, autorem stejnojmenné publikace. Sejdeme se na ní ve středu 17. 11. opět v teplickém muzeu. I letos přijal pozvání na festival rabín brněnské židovské obce Štěpán Menaše Kliment, který nám tentokrát přiblíží židovské modlitby. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 18. 11. v kavárně Krušnohorského divadla. V neděli 21. 11. absolvujeme netradičně komentovanou jízdu minibusem, během které nás Pavlína Boušková z teplického muzea a architekt Jan Hanzlík seznámí s Industriální architekturou teplických židovských továren a podniků a s osudem rodin jejich zakladatelů. Židé, křesťané, muslimové: Co se děje v dnešním světě - to je téma pro Terezii Dubinovou, jejíž přednáška proběhne v úterý 23. 11. v Regionální knihovně Teplice.

Jak chutná hudba? To vám prozradí v netradičním formátu česko-slovenské kvarteto Hudba na talíři. Jejich recepty se rozezní v Beuronské kapli teplické gymnázia v sobotu 27. 11. Festival bude zakončen v pondělí 29. 11. divadelním představením Moje první židovské vánoce Divadla F. X. Šaldy, které se bude konat od 19.00 ve Velkém sále Krušnohorského divadla. Současná izraelská režisérka, herečka a především dramatička, Hadar Galron, se ve své hře zaměřila na osudy českých židovských rodin ve dvacátém století. Ve středu jejího zájmu nestojí ovšem téma holocaustu, ale spíše to, co se zde dělo po válce. Na všech akcích bude pro návštěvníky připraveno tradiční pohoštění. Více informací možno získat na facebookových či webových stránkách festivalu www.teplickycimes.cz.

Hana Nováková