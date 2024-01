Jeden z nejúspěšnějších a nejvýraznějších revivalů v ČR, který vznikl v roce 2000, byl vůbec první revival této legendy u nás.

SMOKIE revival Praha | Foto: Archiv Martina Uhrika

20. 1. 2024 20.00

Klub Hvjezda Teplice

SMOKIE revival Praha

vstup 250kč

Show, která strhne neuvěřitelné rozpětí publika od 9 do 99 let, se skládá z výběru nejúspěšnějších hitů legendární skupiny SMOKIE jako jsou Livin' next door to Alice, Needles and pins, Layback in the arms of someone, Midnight Lady a mnoho dalších. To vše v dobových kostýmech a 100% live.

Vyvrcholením koncertu je strhující vystoupení 2 exkluzivních hostů - SUZI QUATRO, která k Chrisu Normanovi vždy neodmyslitelně patřila, a nesmrtelná TINA TURNER - obojí v podání jednoho z nejvýraznějších rockových hlasů u nás Iny Urbanové (muzikály Tajemství Daniela Landy, Vlasy, film Kvaska, Ina Hany Bany apod.)

Můžete se těšit na téměř tři hodiny těch největších pecek těchto interpretů.

Máca