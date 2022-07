„Slavnost podporuje komunitní život ve městě a snaží se propojovat lidi různých věkových, názorových i národnostních skupin. Jednoduše spojuje všechny, kteří si chtějí zpříjemnit život ve městě…Každý, kdo něco vytváří, ať je to něco dobrého na zub či k pití, ať je to hudba, divadlo, šperky, hadříky, jakékoliv umění či sport, se mohl přihlásit a Živých Teplic se přímo účastnit. Jedinou podmínkou je, že by to mělo být něco s vlastním nápadem a z Teplic nebo blízkého okolí,“ řekl Nikola Fialová Seifrtová. Přihlášky pro letošní ročník jsou už ale uzavřené.