Veřejné bruslení tam probíhá každý den, vstupné je 50 korun. Brusle si tam můžete půjčit i si je nechat nabrousit. Bruslit tam můžete v úterý 27.12. od 10.30 do 12.00, ve středu 28. 12. od 10.30 do 12.00 a od 18 do 19.30, ve čtvrtek 29. 12. od 10.30 do 12.00, v pátek 30. 12. od 10.30 do 12.00, v sobotu 31. 12. od 10.30 do 12.00, neděle 1. ledna od 15.00 do 16.30. (mm)