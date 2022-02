Čím se zaobírá spolek Zvonkohra, který vedete? Spolek seniorů vytváříme na Teplicku my ve zralém věku 65 , 75 let a mnohem více, jimž se v čase za středem života významně změnily životní okolnosti a je třeba se s tím vyrovnat. Je správná chvíle poznat nové přátele, nebýt sami. Chceme žít soběstačně a aktivně ve svých domovech. Dělat něco pro sebe i pro druhé. Spolu tady a teď poznávat, učit se, setkávat. Mít rádi sebe a své město. Mít dobré mezigenerační vztahy.

V únoru vás čeká štafetové plavání. Půjde už o osmý ročník…

Tradiční sportovní výzva Senzačních seniorů „Přeplavme svůj La Manche“ se opakuje každoročně od roku 2015. Seniorské týmy z celé republiky se při ní za jediný měsíc (únor) snaží v bazénech zdolat vzdálenost 34 kilometrů, která odpovídá délce lamanšského průlivu v nejužším místě. Postupně se projekt proměňuje v mezigenerační. Máme také skvělého už několik ročníků nejlepšího plavce seniora v republice Ing. Karla Stupku .

Lucie Leišová je dálková a zimní plavkyně. V roce 2014 se jí, jako čtvrté české ženě, podařilo přeplavat Gibraltarskou úžinu.

V době, kdy se připravovala na překonání kanálu La Manche, vznikl nápad štafetového seniorského plavání. Právě Lucie se stala patronkou tohoto projektu a je jí stále. Radujeme se z toho, že Lucka si každoročně v únoru na La Manche přijede s námi do Teplic zaplavat. Bude to tak i letos.

FOTO: Turnaj vyhrála stará garda FK Teplice, finále bylo dramatické

Co je smyslem akce?

Cílem je za jediný měsíc společně v dobrém, přátelském kolektivu uplavat 34 kilometrů. Každý ze seniorů zde překonává svůj vlastní, osobní La Manche přemožením pohodlnosti a aktivací svých fyzických sil a energie. Děláme tím něco pro svoje zdraví. To vše nás spojuje, sdružuje, vzájemně se hecujeme. Nechybí humor a souznění, porozumění. Ano, uvědomujeme si, že je dobré být spolu.

V Teplicích proběhne akce kdy?

Celostátně je termín Přeplavej svůj La Manche stanoven od 1. do 28. února. V Teplicích už tradičně plaveme v Aquacentru p.o. Teplice a pan ředitel Ing. Paraska pro nás i letos rád vytvoří potřebné podmínky. Umožní nám plavat vždy od úterý do pátku, tedy 16 dní v měsíci únoru, pokaždé 2 hodiny. Účastní se 20 25 našich seniorů. Oslovujeme dvě střední školy v Teplicích a víme, že to bude dobrý. Jako každoročně zveme i vedení města všechny zastupitele. Opakovaně již mezi nás přišli. Pana primátora Hanzu jsme nemuseli nijak přemlouvat. Přišel, popovídal si s námi a poznali jsme, že plave rád a dobře. Vedení města nás docela určitě přijde podpořit i letos.

Stále žijeme v covidové době ale každá taková aktivita je seniory určitě pozitivně vnímána. Je to tak?

Současná doba je složitá a nejednoduchá pro všechny, pro seniory zvlášť. Chceme i za těchto okolností prožívat svůj čas aktivně. Důsledně dodržujeme pravidla pro naše i obecné bezpečí. Vedení Aquacentra dodržování zásad nekompromisně kontroluje u všech návštěvníků při příchodu v recepci. V to máme důvěru.

Nová detektivka teplické spisovatelky Černucké nese název Tři kroky od pekla

Co plánuje spolek pro letošní rok?

V tomto roce budeme i nadále pokračovat v práci v našich jednotlivých klubech v malých skupinách lidí, které spojuje stejný zájem, chtějí se pravidelně scházet a společně prožívat. Aktivní kluby Zacvičme si s Jolankou , cvičení pro ženy; Malování na hedvábí; Pracuji s Tabletem a PC; FOTO Klub, vedený renomovaným fotografem; Klub českých turistů, vlastní oddíl LIDÉ SPOLU; Fotbalový tým walking fotbalu 60+. Dále se setkáváme na besedách, přednáškách, společném promítání a dalším. Podle zájmů zveme osobnosti pro Hudební setkávání, Setkávání s přírodou. (kos)