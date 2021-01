Životní podmínky silně ohroženého ptačího druhu – tetřívka obecného zlepší na asi 200 hektarech cínoveckých rašelinišť ve východním Krušnohoří Lesy České republiky. Podnik připravil s projektovými partnery i Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR další projekt a pokračuje v záměru z roku 2004. Tehdy začali lesníci tetřívka v Krušných horách přikrmovat a zaměřili se na jeho ochranu úpravou biotopu s dostatečnou potravní nabídkou.

Tetřívek obecný. | Foto: Tomáš Vrkoslav

Letos vyznačili plánované zásahy v terénu, které chtějí provést do pěti let. „Vytipovali jsme 13 lokalit, na kterých se tetřívek vyskytuje. Ty zaměřily drony. Pak bylo jasné, jak postupovat, aby vznikly otevřené plochy coby tokaniště a na ně navazující rozvolněné lesní porosty vhodné k hnízdění a odchovu kuřat,“ řekl Pavel Rus, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Teplicích. Kvůli zvýšení potravní nabídky se podpoří i bylinné patro s brusnicovitými keři, které tetřívek vyhledává. Doplní je listnaté dřeviny, jako jeřáb ptačí nebo bříza pýřitá. Lesníci v místě také zrevidovali oplocenky chránící vysazené lesní dřeviny před zvěří. „Součástí navržených opatření je zvýšení viditelnosti oplocenek, abychom zabránili nárazům tetřívka do oplocení,“ dodal Rus. Pozornost ochraně tetřívka věnuje podnik také například v Jizerských horách.