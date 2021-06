Jak vypadá v současné době provoz lázní?

Kromě lázeňského domu Beethoven už fungují i Nové lázně pro děti a až se počet klientů zvýší, jsme připraveni otevřít i Kamenné lázně. V provozu je i Café Restaurant Beethoven. Zatím ještě nemáme klienty po operacích, které byly dlouho odkládané. Samoplátci zase pobyt odsouvali, když nebylo v provozu Thermalium. Od začátku června je už ale pro hosty i veřejnost otevřené, byť prozatím bez saunového světa. Návštěvníci tak už mohou v Thermaliu využívat dvou bazénů, které představují 420 metrů čtverečních vodní plochy a nabízí stovku rehabilitačních prvků. Užít si mohou i solnou jeskyni nebo relaxační procedury. Podmínkou pro vstup zůstává prokázání zdravotní bezpečnosti (test/očkování/po covidu). Testovat je možné se přímo u nás. Provozujeme dvě odběrová místa pro hosty i veřejnost v Beethovenu a v Sadových lázních.

Jaký byl zájem o testování?

Zájem byl velký, jak ze strany našich klientů, které jsme testovali v průběhu jejich pobytu každý týden, tak i ze strany veřejnosti. My jsme tak mohli alespoň využít náš personál.

Cizince z různých zemí jsme bývali zvyklí v této době vídat ve velkém korzovat uličkami Teplic. Jak je to teď se zahraniční klientelou lázní?

Ze zahraniční klientely k nám zatím mohou jen lidé v rámci EU. Na léčebně rehabilitační péči naši tradiční návštěvníci z Ruska, arabských zemí nebo Izraele, kteří v letních měsících představovali přes 50 procent klientů, teď mohou pouze v případě, že mají povolení k trvalému pobytu v ČR nebo dlouhodobé vízum.

Stát podpořil zájemce o pobyt v lázních vouchery na 4 tisíce korun. Pomáhá vám to?

Vouchery byly v loňském roce úspěšné, dostala se k nám díky nim řada lidí, kteří Teplice neznali a byli mile překvapení z lázní, města i z hezkého okolí. Problémem ale bylo, že lidé přijížděli do lázní už od července a první platby za vouchery začaly chodit až v listopadu. Ani letos tyhle administrativní záležitostí nejsou úplně vyřešené, ale jsme moc rádi, že tu můžeme tuzemskou klientelu, která nás objevila až díky voucherům, přivítat. Věřím, že i když jsou ještě některá omezení a i kulturní život se vrací k normálu pozvolna, Teplice budou místem, kam se budou rádi vracet.

Thermalium Lázně TepliceZdroj: Archiv Lázně Teplice

Vouchery jsou ovšem jen malou náplastí na obrovské ztráty. Máte je už vyčíslené?

Finanční ztráty jsou v řádech desítek milionů korun. I když se o něco sníží formou dotací i úsporami za uzavřený provoz, budou značné.

Pandemie se podepsala nejen na fyzické kondici lidí, kteří trávili mnohem víc času u počítačů a televize, ale i na jejich psychice. S problémy se musí vypořádat i řada lidí, kteří prodělali kovid. Chystáte pro ně nějaké relaxační pobyty?

Máme program Rekonvalescence po covidu, který trvá 7 dní a je zaměřený na pohyb a dechovou gymnastiku, inhalace, oxygenoterapii a pobyt v solné jeskyni. Je pro samoplátce, ale čekáme, až se rozšíří indikační seznam a budou ho moci využívat i klienti zdravotních pojišťoven, kteří se potřebují dostat po prodělaném onemocnění zase do kondice. Máme ale i řadu relaxačních programů přizpůsobených pobytu tak, jak to klientům vyhovuje. Od jedné noci, přes víkendový Relax, program Antistres na 4 dny, program pro seniory až po Detoxikační týden s připravenými procedurami, které se ale dají po konzultaci s lékařem klientům idividuálně upravit.

Jak to bude s tradičními kulturními akcemi lázní?

Lázeňský ples jsme loni ještě stihli. Letos být nemohl, ale věříme, že příští rok na tuto oblíbenou tradici opět navážeme. V Lázeňské uličce jsme instalovali galerii slavných návštěvníků lázní. Představíme ji v rámci zahájení lázeňské sezony 26. června, kdy půjde průvod v kostýmech ze Zámeckého náměstí kolem prasátka ke Kolostujově kašně, kde dojde ke svěcení pramenů a Lázeňskou uličkou se vrátí na náměstí. Pod taktovkou Petra Stolaře vystavené obrazy ožijí a historické postavy z nich se připojí k návštěvníkům. Bude to sice trochu komornější zahájení lázeňské sezony, než na jaká jsme byli léta zvyklí, ale už se na něj všichni moc těšíme. Na 14 místech bude hrát živá hudba, ožijí restaurace s předzahrádkami, kavárny a lidé si zase budou moci užít to, co všem tolik chybělo.