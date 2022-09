10. září od 10 do 17 hodin zde proběhne Hradostrašení - šerm Mortis, kapela Strašlivá podívaná, lukostřelba, sokolníci . Dále uvidíte botanickou zahradu, na kterou vás zve zástupce z řady pávů s majitelem Jakubem Hejtíkem. Můžete se zde najíst i vyspat , dokonce zařídit svatbu. Po prohlídce hradu vás čeká v lese 2 km dlouhá naučná stezka. A to už skončilo několikadenní Všeobecné umělecké sympozium s dřevořezbou,šperkařstvím,mineralogií, výrobky z kůže,paličkování a řady další tvorby, takže to uvidíte zase až za rok. Tak nenechte si ujít zajímavou návštěvu.