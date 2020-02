Na Střední průmyslové škole Teplice proběhlo nedávno finále 3. ročníku soutěže O nejlepšího ajťáka ZŠ Teplicka. První místo vybojoval Martin Štrobl z 9. třídy ZŠ J. Pešaty v Duchcově.

Titul v soutěži o nejlepšího „ajťáka“ získal žák z Duchcova. | Foto: Archiv

Druhou pozici dobyl teprve osmák Michal Brožek ze ZŠ Aléská, Bílina a třetí pozici obsadil Jakub Jeník z 9. třídy ZŠ Novosedlice. Hlavním organizátorem akce byl pedagog IT SPŠ Ing. Toni Koluch. Pozvánku a diplomy do soutěže zhotovil student 2. ročníku průmyslovky Jakub Konečný. Do boje o titul O nejlepšího ajťáka se nominovalo 12 účastníků z 1. kola. Dva bohužel onemocněli.