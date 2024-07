Na první pohled to možná není patrné, ale objem poskytnutých hypoték už se dostal na hodnoty významné v kontextu celé historie hypotečního trhu. Vyplývá to z pravidelné analýzy hypotečního trhu, kterou zpracovává David Eim, hypoteční expert a místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance. Pokud se oprostíme od extrémního boomu poptávky po hypotékách během kolem roku 2021, tak květen 2024 patří mezi několik nejlepších měsíců, jaké vůbec byly.

„Dlužno však zdůraznit, že objem sám o sobě v dlouhodobějším kontextu nedává příliš smysl. Během let totiž velice výrazně vzrostla také průměrná výše hypotečního úvěru. Pokud chceme hodnotit zájem o hypoteční úvěry, vhodnějším měřítkem je počet poskytnutých úvěrů. A z tohoto pohledu přece jen ještě má trh v porovnání s předchozími léty značné rezervy,“ říká David Eim.

Pohled na ceny starších bytů ve velkých českých městech porovnávající dva po sobě jdoucí kvartály, tedy stav v úvodních měsících letošního roku se stavem mezi březnem a červnem, ukazuje u všech měst akceleraci trendu. Ceny rostly za 3 měsíce rychleji, než byl jejich průměrný růst za 12 měsíců. Vyplývá to z analýzy společnosti FérMakléři.cz, která spolupracuje s více než 100 realitními makléři z velkých i malých realitních kanceláří napříč celou Českou republikou.

Starší byt o rozloze 80 m2 vychází v Praze aktuálně kolem 10,3 milionu korun. Loni touto dobou by se dal byt o podobné rozloze koupit za 9,43 milionu korun. V Brně se ceny starších bytů o rozloze 80 m2 pohybují kolem 8,1 milionu korun, kdy meziroční 11% zdražení dělá rozdíl kolem 783 tisíc korun. V Ostravě šly ceny meziročně v procentuálním vyjádření nahoru nejvíce. Z 42 100 vyrostly na 48 900 za m2, čili o 16 procent. Meziroční rozdíl u bytu o rozloze 80 m2 by tedy činil 544 tisíc korun.

Přestože úroky hypoték klesají pomaleji, než by mohlo indikovat snižování sazeb ze strany ČNB, zájem o hypotéky mezi lidmi roste. „Lidé začínají kupovat nemovitosti a nevadí jim sazby kolem 5 procent. Trh je tedy v pohybu a sílící poptávka dává prostor pro růst ceny,“ říká Lumír Kunz, jednatel společnosti FérMakléři.cz.

Podle odborníků se už některé banky zejména u kratších fixací s maximálními zvýhodněními dostávají sazbami mezi 4,5 a 5 %. Úroveň 5 % p.a. je přitom považována za „bod zlomu“, který poptávku po nemovitostech významně posílí. „Pokles sazeb pomáhá pomalému oživení na trhu, tento trend bude sílit, a to i ve spojení s celkově pozitivnějšími, a nejen ekonomickými výhledy klientů do budoucna. Stabilizovala se inflace, zvykli jsme se na nové cenové úrovně, zvykli jsme si na válku za humny, věříme v další budoucí pokles sazeb atp.,“ uvádí Václav Šimek, partner ve společnosti Freedom Financial Services, podle kterého doba možná není ideální, ale důležitý je předpoklad, že v nejbližších letech lze těžko očekávat zlepšení. Je tedy lepší financovat nemovitost na začátku s vyšší úrokovou sazbou, která se během trvání hypotéky může snižovat, než ji kupovat později dráž, byť s nižší sazbou.

„S návratem dalších potenciálních kupců do hry a růstem poptávky mohou nadále růst ceny, resp. nebude možné vyjednat takové slevy z cen nabídkových jako tomu bylo při stagnujícím trhu. Notorický nedostatek nabídky na trhu nemovitostí zejména v některých segmentech a regionech je stále realitou a hned tak se to nezmění, prodávající toho logicky využívají a šroubují ceny v dané době, co to jen jde,“ uzavírá Václav Šimek s tím, že obecně u všech hypoték lze pozorovat vyšší snahu maximalizovat vlastní prostředky a s vyššími sazbami si brát co nejmenší úvěr. Například u novostaveb rodinných domů klienti omezují financovanou výstavbu na nezbytně nutný rozsah. To znamená, že např. vedlejší stavby jako bazény, ploty, pergoly apod. realizují později, postupně a dodatečně mimo financování hypotékou.

Lukáš Pololáník