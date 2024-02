Tříkrálová sbírka na Duchcovsku vynesla přes 50 tisíc korun

Čtenář reportér

V období od 1. do 14. ledna se konal již 24. ročník Tříkrálové sbírky, tradiční charitativní akce, kterou pořádá Charita Česká republika. Charita Most se do koledování zapojila v mnoha městech a obcích - např. v Mostě, Duchcově, Litvínově, Jirkově nebo Oseku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Tříkrálová sbírka na Duchcovsku. | Foto: Se svolením Lucie Jehličkové

Po skončení Tříkrálové sbírky následovalo rozpečetění kasiček a sečtení vybraných finančních prostředků. Na Duchcovsku lidé přispěli celkovou částkou 53 252 Kč, což je o 20 tisíc korun více než v roce minulém. Letošní ročník Tříkrálové sbírky vynesl Charitě Most 284 025 Kč. Tento výsledek nemusí být ještě konečný, protože online koleda běžela až do konce ledna a bude se dopočítávat. A tohle jste viděli? Už brzo. Nejsladší víkend v Teplicích. Galerie předvede čokoládové umění Zdroj: Deník/ Petr Málek