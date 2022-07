„ Opět po roce se představil tým F. C. Louka Košťany v Čerchov Cupu, tentokráte na hřišti v Luženicích u Domažlic. Celkem startovalo pět mužstev, když šestý tým FC Pejsek Praha nedorazil. V prvním zápase s Novým Kramolínem jsme nejprve vedli, poté přišla rychlá otočka ze strany soupeře. Díky zkušenostem jsme v krátkém čase opět získali převahu na naší stranu, když brankář Petr Hegr proměnil penaltu. Zbylá tři utkání končila také naší výhrou, z toho dvakrát s čistým kontem. V systému každý s každým si šampioni z Košťan odvezli zaslouženě pohár za první místo a cenu za Nejlepšího kanonýra. Turnaj se odehrál v přátelské atmosféře za velmi teplého počasí, kdy bylo nutné doplňovat tekutiny – u vítězů to bylo převážně pivo. Z vítězné sestavy v Čerchov Cupu na stadionu v Luženicích zvítězili po 25. letech Ivan Drška mladší a Vojtěch Kopta“ řekl hrající vedoucí F. C. Louka Košťany ČOS Vojtěch Kopta.