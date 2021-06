Nastavení pravidel prakticky kolektivní sporty postavilo zcela mimo hru, neboť splnit veškerá nařízení bylo zcela za časovými možnostmi trenérů tak, aby se dostalo skutečně na všechny děti. Nezbývalo tedy než čekat na vetší vlnu rozvolnění, aby mohly plnohodnotné tréninky opět začít.

Toho se děti dočkaly až v polovině května a Tyršova zahrada konečně zase žije a nezbývá než věřit, že dětský smích a radost z pohybu snad již nebude pandemií přerušena. Tréninky zlepšují fyzickou zdatnost, koordinaci pohybu s míčem i bez něj. Ale učí děti i smyslu přátelství a podporuje teamového ducha. Děti do party házenkářů stále přibíráme, přihlásit své potomky ve věku 5 až 8 let můžete třeba i do volejbalové školičky. Scházíme se každé úterý a čtvrtek od 16:30. Jedná se o sport vhodný pro kluky i holky.

Pavla Aubrechtová