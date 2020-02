Učitel a skladatel Klobautschnik by letos oslavil 200 let

Jedna velmi výrazná osobnost, která žila ve staré Krupce, byl učitel a skladatel církevní hudby Josef Klobautschnik, narozený 22. února 1820 v Rané u Loun. Letos by mu bylo 200 let. Mladý Josef Klobautschnik přišel do Krupky roku 1850 jako nový učitel pro nedávno postavenou školu.

Učitel a skladatel Klobautschnik by letos oslavil 200 let. | Foto: Archiv