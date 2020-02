Dopoledne na parkovišti byl klid, pouze několik německých sportovců hledalo stopy v lese směrem na Cínovec. Větrné elektrárny na obzoru udivovaly náhodné pozorovatele svou elegancí, silný vítr provokoval, papírová mapa po chvilce zmizela v oblacích. Stylová restaurace horského hotelu Komáří vížka nabízela kachnu, kančí guláš a skvělé špekové knedlíky se zelím.

"Tady měl starší syn svatbu, tady jsem měla rozlučku s kamarády, když jsem odcházela do důchodu. Komáří vížku Ústečané znají především v létě, láká je hlavně stará lanová dráha, dlouhá je 2348 metrů. Postavena byla v roce 1952. Krupka je nejen dlouhá, ale plná historických památek. Kamenný hrad byl vlastně původně pevností, která střežila cínové doly. Hrad byl postaven kolem roku 1330. Ještě jsem tam nebyla, ale v létě se tam určitě podívám, prý tam je i restaurace. V Krupce je několik kostelů, známá je i hornická štola Svatý Martin. Někde jsem četla, že tam mají skvělé muzeum hasičské techniky, což mě překvapilo. Vyrábí se tam nádherné, ručně malované vánoční ozdoby. Kouli s Mikulášem jsem dostala v loňském roce od vnučky," tvrdila paní Jana z Dobětic a hned překontrolovala krokoměr. "Původně jsme chtěli jít procházkou směrem na Adolfov, pod kopcem to dost klouzalo, tak jsme se vrátili a kličkovali mezi pejskaři na lesní cestě směrem na Cínovec. Já mám na chytrých hodinkách šest kilometrů. To mi stačí," bodovala usměvavá dáma.