Možná se vám už stalo, že jste dorazili před brány naší botanické zahrady a zjistili jste, že je pondělí a je zavřeno. Možná jste si řekli, proč mají zavřeno a jestli byste nemohli alespoň na chvilku nakouknout do skleníku. Jenže to, že máme v pondělí zavřeno má své důvody, které ve velkém přicházejí v prvních měsících každého roku.

V pondělí máme tzv. sanitární den, kdy provádíme náročnou údržbu, při které vzniká spousta nepořádku a pohyb návštěvníků v našich expozicích není možný. Bohužel nemůžeme uzavřít třeba jen část skleníku, protože by stejně došlo k bezpečnostním rizikům spojených s manipulací strojů či nebezpečím pádu předmětů na návštěvníky.

Proč je zrovna v lednu toto téma aktuální? Jako každé jaro nás čeká prořezávání rostlin ve skleníku, zejména pak v tom tropickém. Využíváme k tomu nejenom spolehlivého stromolezce, ale i vysokých žebříků a plošinu. Prostory jsou omezené a zejména dřeviny a liány se nás snaží přesvědčit, že chtějí růst ještě výše a rozpínat se, co to jen jde. „Tropický skleník má v nejvyšším bodě 14 metrů a bez pomoci stromolezce bychom neměli vůbec šanci dostat se do korun některých stromů,“ říká ředitel zahrady Petr Šíla. „Prořezávání rostlin je nutné z několika důvodů. Dojde ke zmenšení korun některých stromů, zkrocení rozpínavých lián a díky tomu bude do podrostu dopadat více světla, které potřebují drobné byliny a keře,“ vysvětluje vedoucí zahradnice Marcela Strnadová. (mm)