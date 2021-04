Uplynulo 140 let, kdy poprvé zazvonil v Česku telefon. Bylo to na Teplicku

Je tomu právě 140 let, kdy poprvé zazvonil v českých zemích telefon. A toto prvenství je spojeno s teplickým regionem. Pět let po sestrojení telefonu Alexandrem Grahamem Bellem byla uvedena do provozu první telefonní linka na území Čech.

Fotografie dolu Hartmann pocházejí ze sbírky RMT. Byly pořízeny před rokem 1900. | Foto: Regionální muzeum Teplice