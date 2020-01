Jsou šikovné a baví je pomáhat. Řeč je o kolektivu žen kolem Hany Machové. Ten nedávno předal teplické nemocnici více jak padesát barevných bodýček a čepiček pro miminka.

„Při jedné návštěvě v porodnici jsem vzpomínala na košilky, vyšité barevnými obrázky, které jsem tam oblékala dnes už téměř třicetileté dceři. Uvědomila jsem si ten pocit radosti, bylo to takové osobní ve sterilní nemocnici. A najednou jsem s kamarádkami vyšívala povlečení. Když se mi podařilo získat kvalitní látky, přidaly se k šití a vyšívání i další dobrovolnice,“ zavzpomínala Hana Machová a dodala: „Později jsem se zapojila do oprav zavinovaček a šití nových, které na oddělení chyběly. A situace se opakovala. Zavinovaček bylo potřeba víc, tak jsem oslovila členky teplického Quilt klubu a další dobrovolnice, které se do šití zapojily. Později jsem začala háčkovat chobotničky do inkubátorů a přidala se ke spolku Nedoklubko, které podporuje nedonošené děti, jejich rodiče i neonatologická oddělení. Spolek tvoří na 30 dobrovolných koordinátorek a většina z nich má zkušenost s předčasným porodem.“