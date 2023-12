Úspěch žáků ZŠ s RVIVT Teplice – účast v Grandfinále soutěže pIšQworky 2023

Ještě před třemi roky se určitě nezdálo čtyřem spolužákům základní školy v Teplicích, že by se někdy dostali do republikového, a letos i mezinárodního finále (za účasti týmů ze Slovenska) soutěže v Piškvorkách – pIšQworky 2022 a pIšQworky 2023. V loňském roce se tým Adrenalin probojoval přes oblastní kolo v Teplicích a krajské kolo v Ústí nad Labem až do republikového finále v Brně. Letos se mu to pod novým názvem Adrenalin revival podařilo znovu!

Úspěch žáků ZŠ s RVIVT Teplice – účast v Grandfinále soutěže pIšQworky 2023 | Foto: ZŠ s RVIVT Teplice

Lukáš, Karim a Shadi měli konkurenci také ve svých spolužačkách Alexandře, Alině a Ghazal, které utvořily školní tým Vyšší dívčí a v oblastním kole v Teplicích obsadily 2. místo. Do krajského kola mohl postoupit jen první tým. Řekne se piškvorky - každý snad tu hru hrál ve škole pod lavicí, zdálo by se, že je to jednoduchá hra. Ti kdo umí, už opravdu jen vyhrávají. Úspěch žáků ZŠ s RVIVT Teplice – účast v Grandfinále soutěže pIšQworky 2023Zdroj: ZŠ s RVIVT TepliceA co nám ta hra vlastně dává? Je toho vlastně dost - logické myšlení, intuici, zlepšuje paměť a představivost, koncentraci, zvládání stresových situací, strategii, vnímání času, zábavu, dobrý pocit z vítězství a úspěchu. Obhajovat postup je vždy těžší, a bylo tomu i v našem případě, zvláště když turnaj probíhal na teplickém gymnáziu, kde už to není lehké. Konkurence se pečlivě připravuje i zlepšuje a postup z okresního kola si mohl zajistit pouze jeden tým. V krajském kole, které se konalo na gymnáziu v Ústí nad Labem v Jateční ulici, se sešlo 16 týmů. Do Brna, na půdu Masarykovy univerzity, kde 7. 12. 2023 probíhalo Grandfinále (poprvé v roce 2008), postupovaly už dva týmy z krajského finále. Náš tým Adrenalin revival z místa prvního. Pak už jen zbývalo zajistit finanční prostředky na účast v Brně. Převzatý turnajový model ze šachů, tzv. švýcarský systém, je opravdu nelítostný, ale spravedlivý systém. Na turnaj se sjelo 32 týmů. Úspěch žáků ZŠ s RVIVT Teplice – účast v Grandfinále soutěže pIšQworky 2023Zdroj: ZŠ s RVIVT Teplice Tým tvořili 3 hráči a jeden náhradník. 8 turnajových střetnutí rozhodlo o vítězi. 2 výhry, 2 remízy a 4 prohry nás dostaly pouze na 26. místo, se kterým kluci moc spokojeni nebyli, ale mají ale ještě jednu šanci společně se zúčastnit piškvorkové soutěže příští rok, kdy budou v 9. třídě a než se jejich cesty rozejdou na střední školy. ZŠ s RVIVT, Teplice, Plynárenská 2953