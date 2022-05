V neděli, rovněž v Klášterci nad Ohří, za deštivého počasí, proběhl krajský přebor mladšího žactva a elévů. Krajskými přeborníky se stali Jan Valenta (2009) v osobním rekordu ve skoku dalekém 496 cm, 2. místo ještě získal ve výšce za 142 cm, na 1 500m vyhrál Arnošt Slaměník (2009), z děvčat bodovala Laura Anna Thorandová (2009) 2. místo v kouli a 3. místo ve výšce, Zuzana Markowiczová (2009) v osobním rekordu 25,94 m v hodu oštěpem získala 2. místo a Klára Šustáčková (2009) ve sprintu na 60 m za 8.63 s byla třetí. Bohužel štafety byly pro nepřízeň počasí zrušeny, čekali jsme zde také medaile.

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci a rádi přivítáme nové tváře, hlavně kluky ročníky 2006 a 2007 se zájmem o výkonnostní atletiku, kteří nás v příštím roce posílí do nově budovaného týmu dorostenců. Všichni starší 7 let jste u nás vřele vítáni. Starší děti (11 let a více) se zájmem o delší běhy a všestrannost rád na svých trénincích přivítá každé pondělí, středu a pátek od 16 hodin Jirka Galeta, pro zájemce o skoky a sprintérské tratě jsou určeny tréninky Petra Valenty a Martiny Nosové každé úterý a čtvrtek od 16 hodin a soboty od 10.30 hodin. Pokud máte rádi dlouhé běhy 800 m a více nebo chcete okusit vrhačské disciplíny (kouli, disk, kladivo a oštěp) je nutno se domluvit s Markem Slaměníkem tréninky probíhají různě podle časových možností trenéra. Neváhejte nás oslovit! Pro menší děti 7 - 10let je určen trénink atletické přípravky Petra Valenty, Petry Týrové a Martiny Nosové každé pondělí, středu a pátky od 16 hodin.

Za tým AK Slovan Duchcov Marek Slaměník