Výsledkem byl sestup do béčka. Následně Stupido absentovalo když termín turnaje VOSy se křížil s termínem turnaje, jehož se Stupido zúčastnilo. Následoval sešup do céčka a hrozba vyřazení ze seriálu turnajů. K třetímu kolu přijeli ústečtí hráči v herní pohodě, která je dovedla k vítězství skupiny bez ztráty setu a k postupu do béčka. S Ústečáky postupují hráči Babule červený Teplice. Dvojice postupujících vymění sestupující X-Team Ústí n. L. a Sokol Verneřice. Do céčka, které opustí Česká Kamenice a Šanov II., postupují Západní Krušnohorci Kraslice a Těsně vedle Děčín.