Dva kurty v obnovené BVL hostily v minulosti 8 teamů, ale letos se přihlásilo teamů už 10! Tyršova zahrada přijala s otevřenou náručí hráče nejen z Bíliny, ale i Teplic, Mostu, Ústí nebo Loun a někteří hráči dorazili až z Prahy! Ačkoli nástup před úvodním hvizdem byl ohlášen na 8:45, tak známé tváře se objevovaly v modré vstupní bráně už pár minut po osmé hodině se širokým úsměvem v předtuše krásného dne. Evča s Pájou rozlosovaly přihlášené teamy do skupin jak je zvykem již v předvečer turnaje, aby ráno visel na dveřích mimo tabulek i rozpis jednotlivých zápasů. Skupina A hrála na antuce ve složení KAKTUS, AUT!, WC SRPŠ, Kachní vemena z ryby, AGC Mongolia a Skupina B ( složená z týmů Kaliči-Naposled, Středověk Most, Ananas - Áci, Kozel) hrála na umělém povrhu. V základním kole hrál každý s každým na dva hrané sety do 20b s nutným dvoubodovým rozdílem. Do tabulky výsledků však bylo nutné zapisovat i odehrané míče, protože ve skupině B by poměr setů na určení pořadí nestačil. Díky počasí - lepší si snad ani na venkovní volejbalový turnaj nelze přát, bylo možné dohrát i druhou část turnaje a to o celkové umístění. O 9. a 10. místo hrála družstva, která skončila v každé skupině na pátém místě. Třetí a čtvrtí ve skupině pak hráli o celkové 5 - 8. místo nejdříve křížem a pak poražení proti sobě a vítězové rovněžtak. No a tradiční největší boj byl pak o 1. - 4. místo.

Diváci mohli vidět bezpočet hezkých akcí na síti, ale i v poli, kdy hráči z posledních sil dobíhali těžko hratelné balóny ve snaze otočit skóre ve svůj prospěch. Hráči teamu Ananas vůbec nemuseli být smutní z nepopulárního čtvrtého místa, protože Bedýnkov.cz pro ně nachystal pytel brambor a to je s blížící se zimou slušná komodita! Gratulace největší opět pro team Kachní vemena z ryby. Je to až neuvěřitelné, že putovní pohár v podobě píšťaly zase putuje do Ústí nad Labem a příští rok mají odpuštěné startovné. Z BVL odcházeli nakonec všichni spokojeni s pocitem užitého dne (všechny týmy odehrály alespoň 5 zápasů), plnými bříšky (děkujeme děvčatům z kuchyně a Páje za senzační slaný štrúdl) i dobře politým jazýčkem (podařilo se zavčas opravit pípu a děkujeme Bílinské kyselce, že zasponzorovala pitný režim všem hráčům) a co víc: každý účastník si odnášel domů taštičku s nějakou drobnou výhrou, za což patří velký dík brambůrkům Scatt z Ohníče, Severočeským dolům a. s. , Městu Bílina, Bedýnkov.cz, Lukda Trans spol. S R.o., ale i Grafstudiu Petr Vobořil. Sladká tečka závěrem je poděkování Pekařství a cukrářství Jana Šubrtová - to věnovalo všem dětem, které dorazily s rodiči, marmeládovou koblihu. Jo a s plnou pusinkou, to se hned fandí zas o trochu lépe! Věříme, že své hráče i fanoušky, si BVL najde i v roce 2023. Již teď je v plánu další ročník a to v sobotu 9. září. Svým způsobem je to výzva: podaří se někomu porazit trojnásobného vítěze turnaje? Bude to napínavé a již teď se pořadatelé těší na přihlášky!

Pavla Aubrechtová