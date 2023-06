V nedávné době média zveřejnila příběh Magdy. Její partner ji týral a potajmu týral i její 2 malé děti. Když matka viděla, že 6ti měsíční holčička má oteklou ruku, šla s ní do nemocnice. Tam holčičce zjistili 11 zlomenin. Násilník dostal u soudu podmíněný trest. Je tohle možné? To je přeci výsměch spravedlnosti!

Soud, verdikt. Ilustrační foto. | Foto: Denik.cz

Matka o tom násilí nevěděla.

Já dodávám:

Toho soudce bych okamžitě odvolala, nemá tam co dělat. Možná ten samý soudce, pokud by soudil matku, která zabije novorozence, by jí odsoudil na 16 – 18 let.

A tohle nechápu. Když žena zabije novorozence, je to rychlý a nenastane psychické trápení a prožitá muka s celoživotními následky. Proč ona nedostane 3 – 5 let? Proč daleko horší mučení, trápení, postižení celé rodiny, zabití, je souzeno stejně, nebo méně, než zabití novorozence?

Máme špatné zákony. Tohle by se mělo probírat v denním tisku před navrhovanými změnami v trestním zákoně.

Marie Polívková, Duchcov