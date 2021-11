Celkové množství vysazených ryb dosáhlo již deseti tun v hodnotě jednoho milionu korun. Poslední tři roky se zarybňování účastní děti z místních základních škol, což přispívá k rozvoji poznávání přírody a k upevňování jejich vztahu k ní.

Řeka Bílina pramení v Krušných horách v okolí Chomutova, protéká nejprůmyslovější oblastí Česka a v Ústí nad Labem se vlévá do Labe. Její čistota se za poslední tři desetiletí výrazně zlepšila, což dokazuje dobrá kondice i stav tamní rybí populace. Podzimního vysazování nových ryb nedaleko přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě se zúčastnili žáci čtvrté třídy 11. Základní školy v Mostě: „Zarybňování řeky Bíliny je pro školáky vítanou akcí, která jim vždy zpestří vyučování. Děti stráví dopoledne na čerstvém vzduchu a díky soutěžním aktivitám se dozví i spoustu užitečných informací ze světa vodních živočichů,“ říká Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

„Žákům jsme ukázali, jaké druhy ryb žijí v Bílině, jak jimi řeku zarybňujeme a proč to děláme. Před jejich zraky jsme vypustili část celého objemu a zbytek pak rybáři rozvezli po toku. Celkem tak v Bílině našlo nový domov pět set kilogramů původních druhů ryb, jako je cejn, štika, lín, tloušť, okoun, candát, kapr, plotice nebo třeba perlín, nechyběl ovšem ani sumec. Tyto druhy vytvářejí v Bílině vyvážené společenství,“ prozrazuje detaily akce Jan Skalský, tiskový mluvčí Českého rybářského svazu, Severočeského územního svazu.

Druhé části programu se ujalo Ekologické centrum Most, jehož zástupci připravili naučně-zábavný program, během kterého si žáci rozšířili znalosti o vodní říši a jejich obyvatelích. „Děti tak již nyní vědí, čím se ryby živí i jakými životními stádii musí projít, aby se z oplodněné jikry stala ryba připravená pro vysazení do Bíliny. Naučily se poznávat jednotlivé druhy a seznámily se i s unikátními vlastnostmi vody, nechyběly ani tipy, jak by s vodou měly šetřit,“ upřesňuje Martina Černá, vedoucí Ekologického centra Most.

„Za dobu trvání tohoto ekologického projektu jsme vypustili do řeky Bíliny přes deset tun ryb v hodnotě jeden milion korun. Spolupracuje rovněž s rybáři na Labi, kde jsou ryby vysazovány v těsné blízkosti výrobního závodu Spolana Neratovice,“ uzavírá Katarzyna Woś. Zarybňování vodních toků s cílem revitalizace a navrácení pestrého života je součástí strategie firemní společenské odpovědnosti (CSR). Skupina ORLEN Unipetrol společně se sdružením Alka Wildlife pečuje o sokoly stěhovavé, kteří hnízdí ve výrobních areálech v Litvínově, Kralupech nad Vltavou a Neratovicích. Od roku 2011 se zde vylíhlo 40 mláďat tohoto kriticky ohroženého dravce.

Skupina ORLEN Unipetrol přijala společenskou odpovědnost jako jednu ze svých priorit při budování plánu udržitelného podnikání. ORLEN Unipetrol přistupuje ke své činnosti etickým a odpovědným způsobem, a proto zavedl mezinárodní standardy i v oblasti CSR. Hlavní snahou je trvalý rozvoj skupiny a jejích vztahů s místními komunitami na poli vzdělávání, sociálních otázek a životního prostředí. Celkové výdaje na aktivity spojené se společenskou odpovědností dosáhly v roce 2020 výše 20,8 milionu Kč.

Pavel Kaidl - tiskový mluvčí ORLEN Unipetrol