Po pár měsících obnovujeme chov sklípkanů a začínáme tím nejhezčím - aspoň podle jména. Grammostola pulchra - česky sklípkan překrásný - patří mezi sklípkany, kteří jsou mírní a když vám lezou po ruce, tak je ani nenapadne kousnout nebo vířit kolem sebe nepříjemné chloupky ze zadečku. To spíš má tendenci utéci. Ostatně ani jejich jed není tak silný, jako je tomu u blízkých příbuzných.

Tato tarantule je také známa pod označením černý Brazilec (což naznačuje místo jeho výskytu). Dospělci jsou téměř zcela černí. Roste pomalu - dosažení dospělosti trvá až osm let a dorůstá až 18 cm. Stejně jako u všech tarantulí, samice tohoto druhu téměř vždy přežijí samce o mnoho let. (My máme dvouletého samce.) V zajetí má tento druh tendenci se zahrabávat, když dostane příležitost. Pochutná si na moučných červech, cvrčcích, švábech a jiném malém hmyzu. (Tak tři cvrčci za týden.)

Ještě si připomeňme všechny sklípkany, kteří prošli naším Bioparkem:

s. Böhmeův

s. herkules

s. kadeřavý

s. mohutný

s. parahybský

s. plaménkový

s. potulný

s. růžový

s. zlatopruhý

s. žíhanonohý

Pavla Bergmanová