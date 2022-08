Luděk Steklý, člen představenstva AGC Automotive Czech: „Jde vůbec o první čelní sklo, které z Chudeřic dodáváme pro švédskou automobilku Volvo, která je pro mnoho lidí symbolem bezpečnosti a kvality. Jsem rád, že i my v AGC Automotive Czech můžeme přispět k posílení kvality tohoto automobilu.

Chudeřický výrobce autoskel, který patří do největší světové sklářské skupiny AGC, již několik let do úspěšného modelu severské automobilky dodává boční skla. Díky investici v minulých letech, která přesáhla 600 milionů korun, AGC Automotive Czech významně rozšířila své možnosti ve výrobě čelních skel. „Díky této investici jsme pro automobilky významně rozšířili nabídku i technologii čelních autoskel, které se svou plochou k celkovému rozměru vozu stávají stále důležitější pro instalaci pokročilých prvků konektivy a autonomního řízení,“ doplňuje Luděk Steklý.

Švédská automobilka letos změnila vzhled svého nejmenšího SUV modelu, který je nyní modernější a má stejný design přední masky jako elektrický model C40 Recharge. Nejdostupnější Volvo se na českém trhu začalo prodávat na podzim 2017 a v hned v následujícím roce získalo titul Evropské auto roku.

Martin Jonáš