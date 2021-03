Až jeden pamětník nám sdělil, že ještě před 40 lety ležela někde v trávě deska s nápisy. Díky náhodě ho v sobotu 13. března v odpoledních hodinách znovuobjevil předseda Spolku historie města Dubí Jiří Kašpar.

V neděli pak byly pozůstatky pomníku s dalšími členy očištěny a plánuje se jeho obnova. Tento pomník dostal své jméno na počest Josefa Truntschky, který byl v letech 1923 -1931 starostou Mostu a zastával funkci předsedy Německého turnérského svazu v Československu.

Spolek historie města Dubí

Josef Trunschka se narodil 14. 11. 1867 v obci Havraň. Nejdříve pracoval v železářství Trinks v Mostě a pak se dal do služeb Severočeské uhelné společnosti v Mostě. Poprvé se stal členem městského zastupitelstva po volbách v roce 1913. V roce 1918 vyvinul velké úsilí k propuštění zatčeného starosty Herolda a v letech 1918 – 1919 byl členem obecní správní komise, která dočasně nahradila správu města. Poprvé se stal starostou Mostu po volbách v roce 1923 a opakovaně i v roce 1927. Své druhé volební období však nedokončil, protože jej postihla srdeční mrtvice. Poté, co se dostal z největších problémů, odjel na zdravotní dovolenou do rakouských lázní Bad Gastein, kde 8. Července 1931 zemřel. Trunschka se během svého úřadování zasloužil o novou organizaci a vybudování městského archivu a muzea.

Mimo politiku se již od roku 1884 účastnil německého tělovýchovného hnutí, kdy se stal členem 1. spolku německých turnérů v Mostě, jehož velitelem se později stal. Od roku 1899 byl členem vedení Severočeské turnérské župy, jejímž velitelem se stal v roce 1907. V roce 1908 byl zvolen zástupcem do turnérské rady v Čechách a po převratu 1918 se podílel na reorganizaci turnérských jednot. Po vzniku Německého svazu turnérů v roce 1919 se stal jeho velitelem až do roku 1924. V roce 1928 byl jmenován čestným velitelem. (edb)