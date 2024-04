V sobotu 20. dubna 2024 v tradičním čase od 10 do 16 hodin se na vás opět těšíme v ulici J. V. Sládka 1330 v Teplicích. V nabídce prodejců můžete očekávat opravdu celou škálu zboží. Od oblečení, potřeb do domácnosti, hračky, kola po módní či bytové doplňky, dekorace nebo knihy.

Z akce bleší trh v Teplicích. Ilustrační foto | Foto: Se svolením Evy Kreps

Bleší trhZdroj: Eva KrepsKoncept trhu chceme udržet jasný a to jako prostor pro směnu zboží, které je pro jednoho odpadem, ale pro druhého pokladem. Na bleším trhu v Prádelně 1330 mají místo pouze prodejci, kteří chtějí redukovat věci kolem sebe. Chceme, aby se nepotřebné věci dostaly znovu do oběhu a nestávaly se zbytečným odpadem. Prodejci na našem bleším trhu jsou lidé z Teplic a okolí, naši sousedé, kteří se přeprodáváním věcí účelově neživí! Mohlo by vás proto zarazit, že na bleším trhu potkáte poprvé tematicky zaměřený stánek. Bude ho ale provozovat bývalá majitelka obchodu se svítidly. Svoji živnost ukončila před pár lety a zbylá svítidla z ukončené živnosti má stále uskladněná doma. Nemá pro ně využití a ráda by je nabídla dál. A to nám do konceptu trhu perfektně zapadá. Bude se jednat o svítidla stropní i nástěnná. A oproti jinému nabízenému zboží od jiných prodejců, budou zcela nová. „Cena bude pro kupující určitě přijatelná,“ slibuje bývalá majitelka kamenného obchodu ve Školní ulici v Teplicích. Pro bližší informace sledujte sociální sítě.

Eva Kreps