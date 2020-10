Učňovský program se v závodě O-I v Dubí rozběhl se začátkem loňského školního roku. Žákům poskytuje odborný výcvik a připravuje je tak na budoucí zaměstnání. V průběhu výcviku se žáci zaučí na různých pozicích. Praxe probíhají po celý školní rok a tvoří pro žáky 50 % jejich vzdělávacího programu. Na praxi se mohou hlásit žáci od druhého ročníku a kromě cenných zkušeností jim firma nabízí také nejrůznější benefity a možnost pracovního uplatnění do budoucna.

„Jsem nadšený z toho, že náš program na poskytování odborného výcviku má úspěch a žáky přitahuje. Samozřejmě jsme si vědomi, že nás čeká, vzhledem k aktuální situaci, náročný ročník, ale pevně věřím, že ho prožijeme bezpečně a co nejvíce v dílně na praxi. Bezpečnému průběhu výuky jsme podřídili v přípravě vše a mohu s klidem říci, že jsme připraveni splnit to, co by nám vládní nařízení mohla ještě přinést,“ komentuje start nového ročníku Karel Jiroušek, Trenér odborného výcviku O-I Dubí.

Cílem je výchova nové generace mistrů řemesla a sklárna slaví první dílčí úspěch. Jeden z absolventů oboru Strojní mechanik z loňského ročníku, který je od října v Dubí plnohodnotným Opravářem strojů, nám řekl: „Program mě nesmírně obohatil. Skvělá zkušenost nejen z hlediska praxe, ale také s výhledem toho, že když mě obor chytne, budu moci v budoucnu dělat to, co mě opravdu baví. I proto jsem rád, že se mnou byli mistři spokojení a nabídli mi po absolvování programu zaměstnání. Chci se neustále zlepšovat, a kdo ví, třeba jednou také přispěji k výchově dalších řemeslníků.“

Sklárna v Dubí bude i nadále rozšiřovat a modernizovat výukové prostory včetně nového zázemí, které bude sloužit nejen žákům, ale také trenérům pro trénink nových i stávajících zaměstnanců. V roce 2021 by se pak výuka měla rozšířit i do druhého závodu O-I v Novém Sedle.

„Úspěch programu nás přiměl k jeho otevření, i když prozatím v omezené podobě, i v našem druhém závodě v Novém Sedle na Karlovarsku. Řemeslo mladé lidi stále táhne a není tedy důvod nepokračovat v nastaveném cíli. V aktuálním školním roce nastoupí v průběhu podzimu na praxi do Nového Sedla čtyři žáci z Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově, se kterou máme jako společnost dlouhodobou spolupráci. Stejně jako v Dubí jim plánujeme nabídnout stipendium. Tím podpoříme nejen výchovu nové generace našich zaměstnanců, ale také zachování regionální tradice sklářských mistrů,“ dodala Štěpánka Bartoňová z O-I Česká republika.

Karolína Černochová