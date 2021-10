Sál Domu Kultury zaplnilo 36 návštěvníků. Setkání zahájili hosté, za Město Osek,které v roce 2004 uspořádalo 1.sraz ve Stropníku, přišel Ing. Jiří Hlinka, za Město Duchcov,které podpořilo srazy poslední roky, se dostavil Mgr. Zbyněk Šimbera. Oba přivítali přítomné,popřáli hodně zdraví, taky je pochválili za snahu se stále setkávat a ubezpečili je pravidelným pořádání srazů.Příští rok 2022 by to mělo být ještě v Duchcově, než se další rok všichni sejdou v nově zrekonstruovaném Stropníku. Pěknou tečkou bylo vystoupení žákyň ZUŠ Duchcov,jak hrou na flétny,tak i zpěvem. Sklidily velký potlesk.

Poté předsedkyně ČČK Duchcov Marie ,která byla u všech srazů,nabídla program do večerních hodin, možnost prohlídky všech kronik a fotografií,které celé roky shromažduje i pozvala na prodej občerstvení.To bylo nachystané improvizovaně,protože DK nemá zatím stálého prodejce,hledá se. Taky se zmínila o tom,že Pokročáci neměli být původně přestěhovaní do Duchcova,vždytˇse jim už v Oseku stavěli 3 menší paneláčky. S tím oni ale nesouhlasili a tak předseda OV Bohumil Polívka společně s poslancem Karlem Dohnálkem z Oseka, zajeli do Parlamentu se žádostí o změnu přesídlení osady Pokrok do Duchcova, kde mají zaměstnání a jejich děti tam jezdí do školy.

Povedlo se. Oseku zůstaly paneláčky a v Duchcově se postavily 3 velké paneláky v Domkách nejen pro Pokročáky, ale i pro občany Duchcova. Pořadatelé očekávali větší počet, ale pravdou je, že nejstarší obyvatelé již nejsou mezi námi, nebo ze zdravotních důvodů nemohou chodit na tyto akce. Děti, které si stěhování pamatují, jsou již v důchodu. Ovšem na tanečním parketu, kde jim hrála kapela DUO FORTE s kapelníkem Pepou Slavíkem, to pěkně roztočily. Rosťa Zíma pořídil společné fotografie a budou všem k dispozici vždy v úterý v klubovně ČČK od 14 do 15.30. Ještě důležité upozornění.

Celé roky Marie Polívková obvolávala bývalé obyvatele, roztroušené po celých Čechách,aby je seznámila s datem a místem dalšího srazu. Protože se již ČČK Duchcov nebude podílet na pořadatelství srazů, je třeba si v září 2022 zavolat do KC Duchcov na t.č. 417 835 621 o chystaném termínu na říjen.Pravděpodobně to bude 22.10.2022. Nemělo by se zapomínat na obyvatele Liptic. I ti by měli být uvedeni na pozvánkách.

Marie Polívková ČČK Duchcov

V Duchcově se sešli rodáci Hrdlovky.Zdroj: Marie Polívková