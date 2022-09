FOTO: V lesích je živo, houbaři plní košíky. Kde všude rostou?

Výsledky :

14 předškoláků si běželo bez měření času pro pitíčko a sladkosti

Předžactvo A 300 m: 1. Vohradská Tereza AK Krupka a Štajer Jiří AK Duchcov 2. Formanová Ema AK Duchcov 3. Petráková Leontýna AK Louny Předžactvo B 300 m: 1. Bicanová Julie AK Louny a Slaměník Bořivoj AK Duchcov 2. Sailerová Julie AK Duchcov Elévové 500 m 1.Přibylová Barbora Hladová kola Litvínov a Kožíšek Lukáš AK Duchcov 2. Slapničková Barbora AK Most a Cingr Marek AK Duchcov 3.Ondráčková Klára AK Most a Vohradský Antonín Krupka Ml.žactvo 1.000 m 1. Pelánová Barbora AK Louny a Slaměník Arnošt AK Duchcov 2. Škuthanová Šárka AK Duchcov a Smetana Matěj AK Louny 3.Šustáčková Klára AK Duchcov a Nejedlý Ondřej AK Duchcov St.žactvo 1.000 m: 1.Hedbávná Tereza AK Duchcov a Eliáš Josef AK Duchcov 2. Veselá Anna AK Duchcov a Karička Marcel Duchcov 3. Surmajerová Vanesa SOU Kostomlaty Dorost 3.140 m : 1. Suchá Šárka AK Louny a Apolén Jan AK Kadaň 2. Votíková Dominika AK Bílina a Slaměník Arnošt 3. Ferencová Sabina SOU Kostomlaty Ženy 3.140 m do 34 1.Pachtová Michaela Krupka 2. Horvátová Simona SOU Kostomlaty Ženy 35 a výše 3.140 m 1. Kantová Olga SPONA Teplice 2. Slaměníková Anna AK Duchcov 3. Fišerová Renata Běkodo Teplice Muži 70 a výše 3.140 m 1. Linhart Karel BK Reka Křižanov 2. Svoboda Josef SN DNT Kadaň 3. Šulc Antonín Běkodo Teplice Hlavní závod muži 18 – 39 5.940 m 1. Hýna Daniel AK Most 2. Havel Miroslav AK Duchcov 3. Zbuzek Michal Unipetrol Muži do 49 : 1. Drážďanský Radim Filip AK Duchcov 2. Tvrdík Jan SPONA Teplice 3.Eliáš Lukáš BK Běkodo Teplice Muži do 59 : 1. Cimerman Ladislav Litvínov 2.Olšer Tomáš AK Duchcov 3.Zbuzek Jaroslav SPONA Teplice Muži do 69 : 1. Ernest Miroslav 2.Macek Jiří VTŽ Chomutov 3. Bečka Miloslav Ústí nad Labem Smíšené štafety 3 x 300 m : 1. Babeřina AK Duchcov 2.Moulis company AK Duchcov 3. Morbius AK Duchcov

Marie Polívková AK Duchcov

