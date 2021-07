Městské informační centrum v Duchcově hostí výstavu fotografií „Sicílie“ Dušana Petráše.

V duchcovském informačním centru je výstava fotografií o Sicílii. | Foto: MIC Duchcov

Výstava probíhá od pondělí 28. června a potrvá až do 29. srpna. Otevřeno je pondělí – pátek od 8.30 do 17 hodin; sobota, neděle a st. svátky od 9 do 16 hodin. Vstupné budee zdarma.