„Většina fotografií vznikla při jeho cestách Evropou, Afrikou, Jižní a Střední Amerikou, ale i našimi končinami. Snaží se zachytit vše podstatné z dané lokality, zachytit genia loci,“ řekl kurátor výstavy Z Cest Vladimír Šavel a dodal: „Součástí kolekce je i několik zvětšenin z přírody, polodetaily či detaily, v nichž chce autor upozornit na rozmanitosti přírody a všeho v ní obsaženého. Chce poukázat na to, že je zajímavé se někdy zastavit a podívat podrobněji a zblízka na obyčejný potůček, kámen, písek.“

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 9. února v 18 hodin, na klavír zahraje Jiří Knotte. Výstava potrvá do 12. března, otevřeno je úterý až neděle od 11 do 17 hodin. Hubáček vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor gynekologie. Byl to nadšený zpěvák a organizátor hudebního života na Teplicku. Vedle své lékařské profese byl zanícený amatérský fotograf, který se svou pílí vypracoval na profesionální úroveň. (mm)