V rámci oslav proběhlo předání šeku pro čtyřletého Štěpánka, který při hře s druhými dětmi zakopl a spadl do žhavého popela. Přes 32 tisíc korun mu má pomoci s léčením následků popálení. „Šlo o výtěžek ze vstupného z letního kina,“ doplnil Hubený. Lidé si kromě nových prostor pro techniku a zázemí hasičů mohli prohlédnout i historický požární vůz Praga RN AS 16.

„Při stavbě byly objeveny předměty 6000 let staré, archeologický nález by měl být v budoucnu vystaven na obecním úřadě,“ řekl místostarosta Modlan Petr Hubený. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil třeba ředitel HZS ÚK Roman Vyskočil, starostka SDH Teplice Viera Nejedlá či šéf modlanských hasičů Petr Popovič.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.