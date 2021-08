V dubském Modrodomě můžete navštívit hodně sladkou výstavu. Až do konce srpna tam lze vidět expozici s názvem Dubský perník.

V dubském Modrodomě můžete navštívit výstavu perníku | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Ručně zdobené perníčky nejrůznější tvarů vás zavedou do světa cukrářství. Modrodům, jak zkráceně Dům porcelánu s modrou krví říká, má otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstupné se neplatí.