Zpívalo se, tancovalo, bylo to skvělé dopoledne, které si s námi společně užila i paní starostka. Byl to pro nás nádherný dárek k Vánocům. A my všichni z Jeníkova vám přejeme ať jsou u vás Vánoce a nový rok 2022 také tak šťastné a veselé, jako dny v naší školce.