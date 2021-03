V Oseku můžete sportovat i díky dobíjecí permanentní kartě, kterou lze využít pro volnočasové aktivity ve všech střediscích FrýTajmu.

Minigolf v Oseku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Použít lze pro vstup na přírodní koupaliště, do 3D bludiště a na adventure minigolfu a také na sportoviště v Městském sportovním areálu. Permanentky lze koupit nebo obnovit v kanceláři FrýTajmu na oseckém městském úřadu, a to vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00. Po telefonické domluvě na čísle 417 837 253 si lze návštěvu domluvit i jindy.