Jiří Maryško (ročník 1980, žije u Děčína, hraje v Praze) v letech 2008 – 2015 jedna z osobností ústeckého Činoherního studia, v historické minisérii Božena (na ČT 1 ještě neděle 17. a 24. ledna 2021) ztvárnil Ferdinanda Náprstka-Halánka, spolumajitele rodinného pivovaru v domě U Halánků, staršího bratra cestovatele Vojtěcha Náprstka.

Z představení Dva páni z Verony. | Video: DENÍK/Radek Strnad

Podle webu ČT byl Maryškův Ferdinand zapřisáhlý vlastenec, účastnil se revolučního roku 1848, organizoval pohřeb Karla Havlíčka Borovského, proslulého břitkými protihabsburskými epigramy. Podle Němcové, ve finále minisérie ji hraje Aňa Geislerová, to právě on dal Havlíčovi na rakev trnovou korunu. Miloval české divadlo, v závěti založil nadaci pro podporu českých her; vložil do ní rovných 6 tisíc zlatých. Režisérka Boženy Lenka Wimmerová rebelovi Maryškovi nedala roli Ferdinanda náhodou.