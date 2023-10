V Teplicích byla zahájena nová éra Trienále exlibris

Čtenář reportér

U příležitosti sjezdu Sběratelů a přátel ex libris, který proběhl v Teplicích v termínu 6. – 8. října. byla uspořádána v Galerii Zahradní dům Teplice celostátní přehlídka Trienále tvůrců českého ex libris, která potrvá až do 4. listopadu 2023.

Foto z akce Trienále tvůrců českého ex libris v Teplicích | Foto: Se svolením Vladimíra Šavla, kurátora Galerie Zahradní dům Teplice

Součástí celostátní přehlídky byla i výstava teplického malíře a grafika Vladimíra Šavla jun. s názvem Grafika a ex libris. Záměrem Trienále bylo a zůstává pravidelné sledování uměleckých tendencí v tomto grafickém oboru. Tak jako vždy, byly uděleny významnými kulturními institucemi prestižní ceny. Cenu primátora Města Teplice dostal Vladimír Šavel jun. V Teplicích byla zahájena nová éra Trienále exlibris, které se přesouvá z Chrudimi do Teplic pod záštitou Spolku sběratelů a přátel ex libris a Města Teplice. (vš)