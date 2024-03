Roztroušená skleróza (RS) ovládne Zahradní dům v Teplicích. O nemoci budou přednášet primářka teplického neurologického oddělení a vedoucí RS centra Marta Vachová, psychoterapeutka Petra Hudcová či sociální pracovnice Jaroslava Brhlíková. Své zkušenosti o nemoci popíše pacient RS centra a v plánu je i diskuze.

Primářka teplické neurologie Marta Vachová při přebírání Ceny Ď. | Foto: Krajská zdravotní

Na programu budou přednášky: Život s RS – co můžu, co ne a co musím; Proč je důležitá psychoterapie u lidí s RS; Proč je důležitý pohyb a Sociální zabezpečení může pomoci ve všech fázích nemoci. Setkání proběhne v pátek 22. března od 16.00 v teplickém Zahradním domě a přijít mohou rodinný příslušníci pacientů s ereskou, jejich partneři a přátelé. Akci podporují město Teplice, Krajská zdravotní či Roska Teplice. (mm)

