„Bude to jeden z největších sportovních zážitků v našem městě v roce 2022,“ řekl ředitel Sportarény Teplice Pavel Tetřev. Na pořádání „souboje čtyř“ se domluvil ředitel haly a s vedením volejbalového svazu před Vánoci. „Na základě kladné reference z letošního Final four Českého poháru žen se vedení svazu rozhodlo o pověření této vrcholové volejbalové akce do Teplic. Tentokrát mužů. Jsem rád, že se Teplice stanou na pár dnů centrem toho nejlepšího, co český volejbal nabízí. 4 nejlepší družstva se střetnou ve dvou semifinálových utkáních, v boji o třetí místo a samotným finále, které je opět přenášené v přímém přenosu na ČT sport. Účastníci tohoto turnaje předvádí v poslední době i skvělý volejbal na evropské scéně všech možných evropských pohárů,“ dodal Tetřev. Turnaj se uskuteční 19. až 21. února. (mm)