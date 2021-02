V teplické botanické zahradě naleznete podobné kouzlo jako v přírodě. Všechno není nutně naservírované přímo před zraky návštěvníků a člověk musí zažít dobrodružné pátrání, zdali někde něco nekvete nebo neplodí. Přesně takovou radost nám udělal kvetoucí kolovník Cola anomala, až 28 metrů vysoký strom pocházející ze západního Kamerunu.

V teplické botanické zahradě rozkvetl kolovník. | Foto: Botanická zahrada Teplice

Semena kolovníku mají vysoký obsah kofeinu. Z příbuzného kolovníku zašpičatělého (Cola acuminata) se ze semen získával extrakt, který se přidával do jednoho světoznámého nápoje a promítl se i do jeho dvouslovného názvu. Jeho první část má taktéž svůj původ v botanice, ale to už by byl zase příběh o jiné rostlině.