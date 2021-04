Mám rád komiksy, jejich nápady, emoce, fantazii a úžasný spád. Díky tomu i pro mě první příběh hrdinky Wonder Woman, pod názvem „Válkonoška“ ho vydalo nakladatelství CREW, patří k jedněm z jeho nejlepších. Nevěříte? Tak se o tom přesvědčte sami, vy nevěřící Tomášové! I zdánlivě jednoduchá, ale akční a přesná kresba Kit Seatonové stojí za prohlédnutí.

Válkonoška versus vlajkonoška. Autorkou kresby je Kit Seatonová. | Foto: Fotorepor Deník

Kdo se orientuje ve světovém komiksu a zná i světovou akční filmovou produkci, ví, že se pohledná Diana někdy stane jednou z největších hrdinek. Bude z ní Wonder Woman. Zatím je to jen Diana, princezna Amazonek a její boj začíná. Grafický román, podle knihy Leigh Bardugové ovládl žebříček bestselerů New York Times. Dianino první velké dobrodružství se odehrává za hranicemi skrytého pobřeží Themysciry a stojí za to.