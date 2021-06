Tak se nám tu zase rozmohl takový nešvar. Nějaký vandal si zřejmě libuje v ničení záchodových budek.

Vandal v Hrobčicích terorizuje WC. | Foto: Obec Hrobčice

Uvnitř demoluje úchyty a držáky a veškeré vybavení ubrousky, toaletní papír a odpadky hází do prostoru jímky wc. Proč? Neví někdo, kdo to je a hlavně co se mu na tom líbí?