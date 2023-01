Stromky je možné do 15. ledna odkládat vedle nádob na směsný komunální odpad a nebo ke kontejnerům na tříděný odpad. Stromek v Dubí můžete odložit i ve sběrném dvoře, otevřeno má pondělí až pátek od 8 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. (mm)